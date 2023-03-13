Названа причина остановки движения на БКЛ Остановка движения на БКЛ произошла из-за незаконных работ застройщика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Остановка движения на Большой кольцевой линии произошла из-за незаконных работ застройщика, сообщает дептранс в Telegram-канале. Ведомство обвинило компанию «Донстрой» в проведении бурильных работ над тоннелем между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская» без согласования с метрополитеном.

Из-за отсутствия строительного контроля, без согласования с Московским метрополитеном, компанией Донстрой были организованы бурильные работы над тоннелем метро между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская». Бурильная машина пробурила отверстие, что привело к выбросу глины и песка на путь, — говорится в сообщении.

В дептрансе заявили, что Московский метрополитен обратился в столичный СК и МВД для возбуждения уголовного дела. На данный момент строительные работы на площадке над тоннелем остановлено до выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что на БКЛ произошел сбой из-за потопа. Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что на одном из участков рельсы ушли под воду. Поезда от станции «Новаторская» до «Аминьевской» не ходили более часа.