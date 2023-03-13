СК завел уголовное дело из-за сбоя в работе Большой кольцевой линии

Фото: moscowproc/t.me

бурильные работы над тоннелем метро между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская»

Следственный комитет Москвы завел уголовное дело после сбоя в работе БКЛ из-за несогласованных с метрополитеном строительных работ, сообщается в Telegram-канале ведомства. Частную строительную компанию, проводившую забор земли, обвиняют в нарушении правил безопасности.

Следователями столичного Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ) по забору грунта, проводимых на западе Москвы, которые привели к приостановке движения поездов на участке БКЛ метро, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время следователи устанавливают детали произошедшего, документацию, договоры и документы по финансово-хозяйственной деятельности.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что на БКЛ произошел сбой из-за потопа. На одном из участков рельсы ушли под воду. Поезда от станции «Новаторская» до «Аминьевской» не ходили более часа.

Однако в дептрансе заявили, что остановка движения на БКЛ произошла из-за незаконных работ застройщика. Ведомство обвинило компанию «Донстрой» в проведении бурильных работ над тоннелем между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская» без согласования с метрополитеном.