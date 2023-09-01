В Москве задержали врио главы ОМВД «Новогиреево» по делу о взятке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По делу о взяточничестве следователи задержали временно исполняющего обязанности начальника отдела внутренних дел (ОМВД) района «Новогиреево» Владимира Пюрвеева, передает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов. Подробности уголовного дела, связанного с полицейским, на данный момент не разглашаются.

Известно только, что Пюрвеев стал подозреваемым по статье 291.1 часть 3 пункт «б» Уголовного кодекса Российской Федерации (посредничество в особо крупном размере при взяточничестве). Задержанный недавно был назначен временно исполняющим обязанности начальника ОМВД района «Новогиреево». В период с 2021 по 2022 годы Пюрвеев занимал должность начальника полиции ОМВД в районе «Западное Дегунино».

Стражи правопорядка также отметили, что по тому же делу проходит участковый района «Новогиреево» Андрей Мирошниченко, который также подозревается в посредничестве во взяточничестве. 29 августа в Перовском суде Москвы ему был назначен домашний арест. Если Пюрвеев и Мирошниченко будут признаны виновными, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Димитровграда Ульяновской области Андрея Большакова, которого обвиняют в получении взятки. В ходе задержания следователям пришлось выбить стекло автомобиля чиновника и выстрелить в воздух, чтобы тот сдался. Большакову грозит до 15 лет лишения свободы.