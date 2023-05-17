В Москве задержали трех женщин, пытавшихся продать младенца Женщины в Москве попытались продать младенца за 60 тысяч руб, их задержали во время сделки

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Московская полиция задержала трех женщин, пытавшихся продать младенца. Свой «товар» задержанные оценили в 60 тысяч рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка СК.

По информации ведомства, инцидент произошел 15 мая на севере Москвы. Женщины 1977, 1984 и 1993 годов рождения намеревались совершить «сделку купли-продажи» младенца за 60 тысяч рублей. Их взяли во время проведения оперативного эксперимента в рамках оперативно-разыскного мероприятия, после того, как были составлены необходимые расписки, получены деньги и передан ребенок.

По данному факту проводится доследственная проверка, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время следователи изучают обстоятельства произошедшего. Жизни ребенка ничего не угрожает, он находится в специализированной медучреждении.

Ранее сообщалось, что жительница Ингушетии отдала собственного сына своей подруге и получила за это 400 тысяч рублей. Случай произошел в конце 2020 года, однако известно о нем стало только сейчас. В отношении обеих женщин было возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми.

Также стало известно, что в Екатеринбурге женщина пыталась продать собственного сына за 300 тысяч рублей. Таким образом она хотела погасить долги. Объявление о продаже ребенка она разместила в социальной сети, на что обратили внимание члены местной общественной организации.