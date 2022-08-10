Женщина из Екатеринбурга продала своего сына за 300 тысяч рублей Baza: женщина из Екатеринбурга продала своего ребенка за 300 тысяч рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Екатеринбурге женщина пыталась продать собственного сына из-за долгов, к тому же ребенок не нравился ее второму супругу, передает Baza. Наргиза, так зовут женщину, разместила объявление в одном из пабликов «ВКонтакте», указав сумму за семилетнего мальчика в 300 тысяч рублей. И покупатель откликнулся.

О планах женщины по продаже ребенка узнала организация «Альтернатива», занимающаяся борьбой с торговлей людьми. Один из ее сотрудников связался с продавщицей, представившись покупателем и договорился о встрече в местном ТЦ. Отмечается, что мать ребенка даже не поинтересовалась куда и кто его заберет.

Члены организации приехали в Екатеринбург и направились в отдел полиции. Сотрудники силовой структуры засомневались в правдивости объявления, решив, что вместо Наргизы на встречу приедут бандиты с целью ограбления.

Было решено приставить к «покупателю ребенка» сотрудника полиции в штатском, якобы это родственник.

Вместо преступников на место встречи явилась Наргиза. Ее планы по продаже были серьезными, ведь, как пишет Baza, перед «продажей» она сняла мальчика с учета в больнице и школе. Женщина подписала расписку о получении денег и передала ребенка. После этих действий с ней поздоровались подошедшие полицейские.

Издание указывает, что мальчика забрала служба опеки, а второй муж Наргизы был не в курсе планов супруги и заявил о готовности пройти полиграф.

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