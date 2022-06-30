Автор «I Believe I Can Fly» Ар Келли осужден на 30 лет за торговлю людьми

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Ар Келли

Нью-Йоркский суд приговорил американского хип-хоп и R’n’B исполнителя Ар Келли к 30 годам лишения свободы. Музыканту было предъявлено девять федеральных обвинений, по всем из них он был осужден. В частности речь идет о сексуальном насилии, похищении и торговле людьми, сообщает CNN.

Прокуратура уверяет, что Ар Келли использовал статус знаменитости для нахождения своих потенциальных жертв, после чего насиловал их и держал взаперти без возможности контакта с внешним миром.

На суде присутствовали жертвы домогательств Ар Келли, которым удалось выжить. Прокуратура настаивала приговорить хип-хоп исполнителя не менее чем на 25 лет тюремного заключения. Сам он ни разу не выступил с речью на суде, его представляла команда адвокатов.

Суд принял во внимание тот факт, что у Ар Келли были выявлены психические отклонения на фоне детской травмы после смерти матери. В противном случае ему мог грозить пожизненный срок.

Это может объяснить, по крайней мере частично, что привело к вашему поведению, но это, безусловно, не оправдание, — заявила судья Энн Доннелли.

Ранее стало известно, что барабанщик американской панк-рок-группы Blink-182 Трэвис Баркер был экстренно доставлен в больницу с панкреатитом. Еuо состояние оценивается как «тяжелое».