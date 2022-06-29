Барабанщик Blink-182 Трэвис Баркер экстренно госпитализирован

Фото: Faye Sadou/Global Look Press

Трэвис Баркер

Ударник американской панк-рок-группы Blink-182 Трэвис Баркер был экстренно доставлен в больницу, передает TMZ. Причина срочной госпитализации не называется.

На опубликованной издание фотографии можно заметить, что музыканта несут на носилках, а рядом с ним находится его жена, фотомодель Кортни Кардашьян.

Отмечается, что накануне он написал у себя в Twitter: «God save me» (Боже, спаси меня). Неизвестно, связано ли это сообщение с его состоянием здоровья.

Позднее 16-летняя дочь Баркера и Кардашьян, Алабама, попросила подписчиков на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) помолиться за ее отца.

Пожалуйста, присылайте свои молитвы, — написала она.

Издание People уточняет, что представители Баркера и Кардашьян отказываются комментировать произошедшее.

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