Названа официальная причина смерти клавишника Depeche Mode Энди Флетчера

Энди Флетчер

Участники группы Depeche Mode Дэйв Гаан и Мартин Гор назвали официальную причину смерти их коллеги Энди Флетчера, который скончался 26 мая. По их словам, опубликованным на странице группы в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена), согласно недавнему заключению экспертов, Флетчер скончался от расслоения аорты.

Его смерть была естественной и без длительных страданий, — сказано в сообщении.

Первоначально причина смерти музыканта не называлась. Коллеги по группе лишь заявили, что «шокированы и преисполнены всепоглощающей грустью» из-за трагического известия.

Энди Флетчер родился 8 июля 1961 года в семье рабочего в Ноттингеме. В школе увлекался футболом. В конце 1970-х вместе со школьным приятелем Винсом Кларком организовал музыкальный коллектив No Romance In China, где играл на бас-гитаре. В 1980 году к группе присоединился Мартин Гор, трио стало носить название Composition of Sound. После того как в состав коллектива вошёл Дэвид Гаан, группа взяла название Depeche Mode.