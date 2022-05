Умер клавишник группы Depeche Mode Энди Флетчер Умер один из основателей группы Depeche Mode клавишник Энди Флетчер

Фото pixabay.com

Умер один из основателей британской музыкальной группы Depeche Mode Энди Флетчер. Ему было 60 лет. Об этом сообщается в Twitter музыкальной группы.

Мы шокированы и преисполнены всепоглощающей грустью из-за безвременной смерти нашего дорогого друга, члена семьи и товарища по группе Энди Флетчера, — говорится в распространённом заявлении.

О причинах смерти не сообщается.

Энди Флетчер родился 8 июля 1961 года в семье рабочего в Ноттингеме. В школе увлекался футболом. В конце 1970-х вместе со школьным приятелем Винсом Кларком организовал музыкальный коллектив No Romance In China, где играл на бас-гитаре. В 1980 году к группе присоединился Мартин Гор, трио стало носить название Composition of Sound. После того, как в состав коллектива вошёл Дэвид Гаан, группа взяла название Depeche Mode.