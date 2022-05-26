Умер один из основателей британской музыкальной группы Depeche Mode Энди Флетчер. Ему было 60 лет. Об этом сообщается в Twitter музыкальной группы.
Мы шокированы и преисполнены всепоглощающей грустью из-за безвременной смерти нашего дорогого друга, члена семьи и товарища по группе Энди Флетчера, — говорится в распространённом заявлении.
О причинах смерти не сообщается.
Энди Флетчер родился 8 июля 1961 года в семье рабочего в Ноттингеме. В школе увлекался футболом. В конце 1970-х вместе со школьным приятелем Винсом Кларком организовал музыкальный коллектив No Romance In China, где играл на бас-гитаре. В 1980 году к группе присоединился Мартин Гор, трио стало носить название Composition of Sound. После того, как в состав коллектива вошёл Дэвид Гаан, группа взяла название Depeche Mode.