Гинеколог перечислила факторы, приводящие к ранней менопаузе

Хронический стресс, курение, генетика, образ жизни, неправильное питание или режим сна, ожирение и плохая экология могут привести к ранней менопаузе, перечислила в беседе с «Ямал-Медиа» гинеколог Любовь Ерофеева. Другим негативным фактором она назвала отсутствие родов.

Исторически у женщин было достаточно много беременностей и родов. Пока она беременная, ее яйцеклетки не расходуются. Современные женщины предпочитают иметь мало детей. Они рожают в среднем одного-двух детей за жизнь. Это значит, что весь свой репродуктивный возраст женщины активно менструируют и расходуют каждый месяц свои яйцеклетки, — рассказала Ерофеева.

Поскольку современные женщины тратят много яйцеклеток, то, вероятно, есть какой-то механизм, свидетельствующий о том, что менопауза может сдвигаться. Пока нет статистических отчетов, это лишь предположение некоторых экспертов. В целом своевременная менопауза обычно наступает в возрасте от 44 до 56 лет.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Геннадий Сухих заявил, что женщины могут родить после 40 лет при хороших показателях здоровья. Он отметил, что в гинекологии оценивается не сам возраст, а репродуктивные показатели.