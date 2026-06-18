Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 10:51

Гинеколог перечислила факторы, приводящие к ранней менопаузе

Гинеколог Ерофеева: хронический стресс может привести к ранней менопаузе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Хронический стресс, курение, генетика, образ жизни, неправильное питание или режим сна, ожирение и плохая экология могут привести к ранней менопаузе, перечислила в беседе с «Ямал-Медиа» гинеколог Любовь Ерофеева. Другим негативным фактором она назвала отсутствие родов.

Исторически у женщин было достаточно много беременностей и родов. Пока она беременная, ее яйцеклетки не расходуются. Современные женщины предпочитают иметь мало детей. Они рожают в среднем одного-двух детей за жизнь. Это значит, что весь свой репродуктивный возраст женщины активно менструируют и расходуют каждый месяц свои яйцеклетки, — рассказала Ерофеева.

Поскольку современные женщины тратят много яйцеклеток, то, вероятно, есть какой-то механизм, свидетельствующий о том, что менопауза может сдвигаться. Пока нет статистических отчетов, это лишь предположение некоторых экспертов. В целом своевременная менопауза обычно наступает в возрасте от 44 до 56 лет.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Геннадий Сухих заявил, что женщины могут родить после 40 лет при хороших показателях здоровья. Он отметил, что в гинекологии оценивается не сам возраст, а репродуктивные показатели.

Здоровье
гинекологи
женщины
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девочка пострадала при детонации взрывателя от гранаты под Липецком
Минск ждет ответа от Киева по ситуации с ударом по автобусу
Американист оценил риск новых санкций США против России после саммита G7
Врачи спасли пациентку пластической клиники в Москве
Доцент сделал вероятный прогноз ключевой ставки до конца 2026 года
В Санкт-Петербурге пресекли контрабанду сигарет на 200 млн рублей
В Минстрое раскрыли дату изменения правил семейной ипотеки
«Пылает как никогда»: Лукашенко о ситуации к югу от границы Белоруссии
Яцкин анонсировал подготовку дорожной карты сотрудничества с Баку
Белицкое, Охримовка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 июня
«Создают проблемы»: Кобяков о попытках США раздробить экономику Евразии
«Невозможно»: военэксперт о заводах по выпуску ракет Patriot на Украине
«Начал хватать замужнюю»: мужчина стрелял по обидчикам жены и чуть не сел
Тренер Москвина рассказала об отношениях с бывшими учениками
Сати Казанова опровергла страшные слухи вокруг своих родов
Минск подтвердил попадание украинского беспилотника в автобус
Кобяков раскрыл объемы товарооборота России со странами АСЕАН
Пашинян захотел поучаствовать в жизни ЕАЭС
Кабмин соседней с Россией страны срочно уйдет в отставку
Диетолог предупредил о самом вредном варианте попкорна
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.