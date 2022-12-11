В Москве задержали пришедшего к соседям с оружием мужчину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве мужчина с охолощенным оружием пришел к соседям и начал угрожать им. В результате он был задержан полицией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. По имеющимся данным, инцидент произошел вечером 11 декабря в центре столицы.

В полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на Нижней Красносельской улице гражданин с предметом, похожим на автоматическое оружие, рвется в квартиру соседей, — рассказал собеседник агентства.

Правоохранители задержали мужчину и доставили в отделение полиции. Выяснилось, что возмутителем спокойствия оказался местный житель, который, по предварительным данным, угрожал соседям охолощенным оружием.

При осмотре его квартиры полицейские изъяли ружье и два карабина, охолощенный автомат и гранату для страйкбола. Сообщается, что все оружие было официально зарегистрировано.

На мужчину составлены протоколы по статьям КоАП о мелком хулиганстве и нарушении правил хранения оружия.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который, предположительно, поцеловал восьмилетнюю девочку в лифте в многоэтажном доме. По данным СМИ, задержанным оказался 49-летний мигрант из Средней Азии. Сейчас с ним работают сотрудники следственных органов.

Во Владивостоке местный житель напал на ребенка, повалил его на землю и стал целовать. После совершенных действий мужчина скрылся. Видео с камер наблюдения было опубликовано в Сети. По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело. Следователи подчеркнули, что мужчина находится на учете в психоневрологическом диспансере.