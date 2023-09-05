В Москве задержали мужчину, пристававшего к девочке в метро

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Столичные правоохранители задержали 23-летнего москвича, домогавшегося до девочки в метро, сообщает СКР. Сейчас ему предъявлено обвинение.

2 сентября 2023 года мужчина, находясь в вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Котельники» и «Рязанский проспект», совершил в отношении ранее незнакомой малолетней девочки иные действия сексуального характера, после чего скрылся с места преступления, — говорится в сообщении СКР.

Уголовное дело возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.