В Москве задержали бывшего замглавы МЧС Андрея Гуровича

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший заместитель главы МЧС России Андрей Гурович задержан в Москве по подозрению в должностных преступлениях, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что у Гуровича и других сотрудников МЧС были проведены обыски.

Следователи задержали Гуровича на 48 часов до избрания меры пресечения. Он подозревается в должностных преступлениях в должности замглавы МЧС, — сказал собеседник агентства.

Как уточняет «Коммерсант», обыски проводились в рамках уголовного дела, возбужденного накануне Главным следственным управлением СКР по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Основанием для него стали данные управления «М» ФСБ, согласно которым предполагаемые должностные нарушения Гуровича при строительстве мобильных госпиталей для заболевших ковидом в Мурманской области привели к ущербу на сумму около 350 млн рублей. На быстровозводимый госпиталь было выделено 979 млн 621 тысяча рублей, но объект оказался не в полной мере готов к эксплуатации.

Защита Гуровича отмечает, что в представленных ей документах нет никаких оснований для уголовного преследования, а претензий к госпиталю или самому Гуровичу не высказывалось. В отставку Гурович был отправлен 25 мая указом президента России Владимира Путина, который в тот же день представил нового министра МЧС Александра Куренкова.