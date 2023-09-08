В Москве временно перекрыли движение транспорта на Кусковской улице В Москве из-за работы экстренных служб перекрыли движение на Кусковской улице

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Движение автотранспорта временно перекрыто на Кусковской улице на востоке Москвы из-за работы экстренных служб, сообщает столичный департамент транспорта. В ведомстве попросили автолюбителей выбирать пути объезда.

Движение по Кусковской улице частично перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб, — отмечается в сообщении.

Столичный главк МЧС в ночь на 8 сентября сообщил о крупном пожаре на складе по адресу: Кусковская улица, 26Б. В пресс-службе МЧС России рассказали, что склад загорелся на площади 800 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению пожара привлекли 29 единиц техники и более 90 человек.

Ранее сообщалось, что в Москве днем 7 сентября на территории научно-исследовательской организации «Криптон» начался пожар. Возгорание зафиксировали на территории завода «Салют», в лаборатории, где хранился горючий натрий, способный воспламеняться при контакте с окислителем. Над зданием на улице Плеханова поднимался столб густого черного дыма. Людей оперативно эвакуировали. Пожарным службам потребовалось менее получаса на то, чтобы полностью ликвидировать пожар.