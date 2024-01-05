В Москве возобновили теплоснабжение домов на северо-востоке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Теплоснабжение домов, пострадавших от возгорания на подстанции в северо-восточном административном округе (СВАО) Москвы, восстановлено, передает РИА Новости со ссылкой на оперштаб по ситуации. Отключенные тепловые пункты были подключены к генераторам для обеспечения более надежного энергоснабжения.

Была разработана рабочая схема, позволяющая поддерживать тепло- и электроснабжение районов, где возникли проблемы, с использованием аварийных источников энергии. Автоматическое переключение от резервной сети к работе с резервом было организовано в большинстве домов.

На текущий момент идет настройка и оптимизация систем, а также проводятся инспекции по квартирам, пояснили представители оперативного штаба. Восстановительные работы на поврежденной подстанции уже начались. На время проведения этих работ сохраняется система резервного энергоснабжения для обеспечения потребителей энергоресурсами.

Пожар на трансформаторной подстанции на северо-востоке столицы произошел утром 4 января. Ликвидировать горение удалось в 08:52. Из-за аварии без света остались не менее 40 домов. При этом минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. В некоторых районах Подмосковья зафиксированы 30-градусные морозы.