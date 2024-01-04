Ночь на 4 января стала самой холодной с начала зимы в Москве Ночью 4 января температура воздуха в Москве опустилась ниже 27 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 4 января температура воздуха в Москве опустилась до минус 27,1 градуса, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, прошедшая ночь стала самой холодной с начала зимы.

В Москве морозы вышли на пик — на базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила минус 27,0, на Балчуге было минус 25,0, в Строгино — минус 25,6, Тушино — минус 27,7. Это самая холодная ночь этой зимы и на 15 градусов ниже климатической нормы января, — написал Тишковец.

В одном из московских районов было замечено редкое погодное явление. Местный житель запечатлел там зимнюю радугу.

В некоторых районах Подмосковья зафиксированы 30-градусные морозы. Ниже отметки в 30 градусов температура воздуха опустилась в Волоколамске, Шаховской, Пушкино, Солнечногорске, Луговой, Дмитрове, Клину.

Ранее сообщалось, что 5 января в столичном регионе немного потеплеет, морозы ослабнут. С 7 января в центр европейской части России будет поступать северный ветер из полярных регионов, ночью прогнозируется температура минус 19–24, а днем — минус 14–19.