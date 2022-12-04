В Москве возбудили уголовное дело из-за найденного на парковке тела женщины

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На парковке на ул. Вешняковская в автомобиле на заднем сиденье обнаружено тело 30-летней женщины

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за убийство по факту найденного на парковке в столичном районе Вешняки тела женщины, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в Telegram. Представители ведомства добавили, что расследование находится под его контролем.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным агентства «Москва», следствие проверяет версию, что погибшей мог угрожать ее бывший супруг. В данный момент на месте инцидента работают оперативные службы.

Ранее днем на заднем сидении автомобиля на улице Вешняковская обнаружили тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Координирует работу правоохранительных органов перовский межрайонный прокурор Михаил Попик.

18 ноября у станции метро «Зюзино» на Севастопольском проспекте было обнаружено тело девушки с колото-резаными ранениями в области груди. Накануне она сообщила в полицию, что ее преследует мужчина. Сначала девушка говорила, что не знает его, потом начала утверждать обратное, но имя и приметы его не назвала. Обвиняемого в убийстве задержали 19 ноября. Он дал признательные показания, рассказав, что нанес жертве пять ударов ножом, который носил при себе «просто так». Еще один мужчина, задержанный как предполагаемый подельник злоумышленника, был переведен в статус свидетеля. 21 ноября суд в Москве арестовал обвиняемого на срок до 18 января 2023 года.