В Москве военкоматы отозвали выписанные по ошибке повестки Собянин: военкоматы в Москве разослали уведомления об отзыве повесток, выписанных по ошибке

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В Москве повестки, выписанные на основании недостоверных или неточных данных, были отозваны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, сотрудники военкоматов совместно со специалистами городских служб дополнительно проверили мобилизационные повестки, которые разослали жителям столицы.

С учетом поступающих жалоб граждан сотрудники московских военкоматов совместно с городскими службами провели дополнительную проверку и уточнение мобилизационных учетных данных военнообязанных, а также проверили уже разосланные повестки на соответствие требованиям указов президента и приказов Минобороны России. По результатам данной работы военкоматами были разосланы уведомления об отзыве повесток, которые были выписаны на основании недостоверных или неточных учетных данных, — сказал Собянин.

Также градоначальник добавил, что для рассмотрения конкретных жалоб по мобилизационным повесткам на телефонных линиях 122 и +7 495 777-77-77 открыт отдельный канал. А в военкоматах действуют специальные группы для рассмотрения жалоб жителей по вопросам призыва.

Кроме того, задать вопросы по мобилизации можно с помощью чат-бота @MobilizationmskBot в Telegram, который открыло правительство Москвы. База знаний сформирована на основе информации, предоставленной Минобороны России.

С момента объявления частичной мобилизации жители различных регионов России стали жаловаться на нарушения в работе военкоматов. Так, глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что в регионе зафиксированы случаи мобилизации ранее не служивших граждан и многодетных отцов.

В Москве повестку принесли молодому человеку I группы инвалидности с аутизмом, шизофренией и приступами эпилепсии Георгию Голоколенко. По словам его родной сестры, в 18 лет мальчика признали недееспособным, он не может разговаривать и сам себя обслуживать, поэтому никогда не ходил в школу и несколько раз лежал в клиниках. Девушка заявила, что несмотря на это его обязали явиться в военкомат.