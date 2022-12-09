В Москве станцию метро «Владыкино» окутал дым от пожара в соседнем здании

Фото: Агентство «Москва»

В Москве у станции метро «Владыкино» загорелось двухэтажное административное здание, сообщили NEWS.ru в пресс-службе регионального управления МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате произошедшего станцию МЦК «Владыкино» окутал дым. Очевидцы делятся в Сети кадрами с места происшествия.

В 13:57 поступило сообщение о пожаре по адресу: СВАО, станция Владыкино. По прибытии пожарных было установлено, что происходит возгорание в 2-х этажном административном здании подвесного потолка на площади около 70 кв. м. В тушении задействовано 17 человек и 6 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало, — рассказали в МЧС.

Как сообщает Дептранс Москвы в Telegram, движение по Московскому центральному кольцу производится в штатном режиме, безопасности пассажиров ничто не угрожает. Для ликвидации огня был привлечен пожарный поезд.

Позднее представитель МЧС в беседе с NEWS.ru сообщил о ликвидации пожара. Он также подтвердил, что возгорание не повлияло на движение поездов по МЦК.

В 15:01 пожар локализован. Сведений о пострадавших не поступало. Возгорание не влияет на движение поездов Московского центрального кольца. В 15:07 пожар ликвидирован, — говорится в сообщении.

4 декабря в Москве у станции метро «Молодежная» загорелся пассажирский автобус. По данным СМИ, пожар произошел сразу после высадки людей. В результате происшествия никто не пострадал. Очевидцы опубликовали ролик с полыхающим транспортным средством.