В Москве собака разорвала питомца семиклассницы и покусала ее

Фото: Shutterstock

Во дворе московской многоэтажки собака бойцовой породы набросилась на школьницу, разорвала её питомца, а также укусила ребёнка, передает «Царьград» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. На данный момент пострадавшая находится в больнице. Родители девочки написали заявление в полицию.

Инцидент произошел в Троицком административном округе вечером 28 сентября. Семиклассница вывела своего шпица на прогулку во двор своего дома, когда на него из-за угла накинулся питбультерьер. Бойцовая собака буквально разорвала миниатюрную собаку, после чего укусила девочку за руку.

17 сентября в поселке Дрожжино Московской области собака покусала 13-летнюю девочку. Как сообщалось, агрессивная собака сорвалась с поводка хозяина и напала на школьницу. Она прокусила ей челюсть и порвала ухо. Сотрудники правоохранительных органов позже установили личность хозяина собаки. Им оказался академик РАН Александр Жученко. Он объяснил, что собака не нападала на ребенка, а пыталась достать другого пса, который был с девочкой. В итоге, как уверяет ученый, овчарка оцарапала девочке ухо когтем. Мужчина отметил, что это первый случай, когда ему не удалось удержать свою собаку.