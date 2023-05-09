В Москве скончался мотоциклист после крупного ДТП на Садовом кольце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мотоциклист, который взрезался в пожарную машину в центре Москвы, скончался в больнице, пишет MK.RU со ссылкой на источник. По информации издания, он умер в одной из столичных больниц через несколько часов после аварии. Отмечается, что мужчине было 40 лет.

ДТП произошло на Садовом кольце в районе Курского вокзала. По информации Telegram-канала Baza, водитель служебного авто может пойти под суд, поскольку машина ехала не на вызов и не должна была пренебрегать общими правилами дорожного движения.

8 мая в городе Ступино Московской области водитель иномарки врезался в семь авто, припаркованных у одного из домов. На виновника ДТП составлен протокол об отказе от прохождения медосвидетельствования на наличие алкоголя в крови. Нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на управление транспортным средством на срок до полутора лет.

Ранее в Домодедово произошла авария с участием Lada Granta и полицейской легковой машины. Из-за столкновения полицейский автомобиль перевернулся и вылетел на край обочины. Инспектор получил перелом ребер, его госпитализировали в Подольскую больницу.