Опубликовано видео ДТП с мотоциклом и пожарной машиной в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети опубликована видеозапись с моментом аварии на Садовом кольце, где мотоциклист на перекрестке на полном ходу врезался в пожарную машину. По данным Telegram-канала Baza, водитель служебного авто может пойти под суд, поскольку машина ехала не на вызов и не должна была пренебрегать общими правилами дорожного движения.

На видео видно, что бензобак мотоцикла воспламеняется сразу после столкновения. Мужчина, сидевший за рулем мотоцикла, находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Авария на Садовом кольце вблизи торгового центра «Атриум» произошла ближе к вечеру 9 мая. В СМИ отмечалось, что ДТП произошло в тот же день и почти в том же месте, где четыре года назад погиб журналист Сергей Доренко.

8 мая в городе Ступино Московской области водитель иномарки врезался в семь авто, припаркованных у одного из домов. На виновника ДТП составлен протокол об отказе от прохождения медосвидетельствования на наличие алкоголя в крови. Нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на управление транспортным средством на срок до полутора лет.