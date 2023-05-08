Водитель протаранил семь припаркованных машин в подмосковном Ступине

В подмосковном Ступине водитель иномарки врезался в семь автомобилей, припаркованных у одного из домов на улице Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МВД России по региону. На правонарушителя составлен административный протокол.

Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем иностранного производства, совершил наезд на семь припаркованных автомашин. В результате инцидента пострадавших нет, — рассказал собеседник агентства.

На водителя составлен административный протокол о невыполнении требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на управление транспортным средством на срок до полутора лет.

Как уточнили в правоохранительных органах, по предварительным данным, водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Домодедово произошла авария с участием Lada Granta и полицейской легковой машины. Из-за столкновения полицейская машина перевернулась и вылетела на край обочины. Инспектор получил перелом ребер, его госпитализировали в Подольскую больницу.