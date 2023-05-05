Россиянин сбил на машине полицейского в Домодедово

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Домодедово произошла авария с участием Lada Granta и полицейской легковой машиной, сообщает Telegram-канал SHOT. На видео с места ДТП видно, что автомобиль полиции медленно двигается по перекрестку, когда в него на большой скорости врезается Lada Granta. Пострадал инспектор.

Канал пишет, что авария произошла в 08:50 на 51 км Каширского шоссе. Из-за столкновения полицейская машина перевернулась и вылетела на край обочины. Инспектор получил перелом ребер, его госпитализировали в Подольскую больницу.

Ранее стало известно, что в Москве водитель Kia сбил двух девочек, переходивших дорогу по «зебре». ДТП случилось на Никитинской улице, несовершеннолетние пешеходы были госпитализированы.

Кроме того, шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в результате ДТП, произошедшего вечером 1 мая на трассе Золотого кольца в Суздальском районе Владимирской области. По предварительным данным, водитель Audi выехала на полосу встречного движения, не учтя погодные условия, и столкнулась с автомобилем Chevrolet.