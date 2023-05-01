Шесть человек пострадали в ДТП на Золотом кольце под Владимиром

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в результате ДТП, произошедшего вечером 1 мая на трассе Золотого кольца в Суздальском районе Владимирской области. Там столкнулись автомобили Audi и Chevrolet. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В результате дорожного происшествия пострадали шестеро человек: водитель автомобиля Audi и пятеро пассажиров двух транспортных средств, из которых двое несовершеннолетние. <...> Все пострадавшие госпитализированы, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, авария произошла около 20:40 на 5-м километре автодороги Р-132. Предварительно известно, что водитель Audi, женщина 1996 года рождения, двигавшаяся в сторону Нижнего Новгорода, не учла погодные условия и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Chevrolet под управлением мужчины 1979 года рождения.

По факту происшествия начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области столкнулись три грузовика, легковой автомобиль и «Газель». В результате ДТП четыре человека погибли и еще двое пострадали. Авария произошла в Воротынском районе на федеральной трассе М-7 «Волга».

Также стало известно, что в Москве водитель Kia сбил двух девочек, переходивших дорогу по «зебре». ДТП случилось на Никитинской улице, несовершеннолетние пешеходы были госпитализированы. Столичная прокуратура начала проверку, обстоятельства и причины произошедшего выясняются.