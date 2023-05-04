В «Москве-Сити» 5 мая пройдут масштабные учения Учения по ликвидации пожара третьего ранга пройдут в «Москве-Сити» 5 мая

Около 1500 человек планируют эвакуировать 5 мая из башен «Москва-Сити» в рамках учений спасательно-пожарных служб, передает Telegram-канал Baza. Сотрудники МЧС будут тренироваться в тушении пожара третьего ранга. Эвакуировать людей будут как через нижние этажи, так и через крышу.

В месту проведения учений будет направлена пожарная техника со всех концов Москвы. В том числе планируют задействовать пожарный поезд, вертолеты и корабли.

Дороги возле высоток в момент проведения учений будут перекрыты.