В Москве рецидивист избил и пытался зарезать прохожего

Фото: Прокуратура Москвы

В Москве рецидивист жестоко избил мужчину, а затем нанес ему несколько ударов ножом, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Злоумышленника заключили под стражу, выяснилось, что ранее он был судим за убийство. Пострадавший госпитализирован.

По данным следствия, 47-летний обвиняемый на улице 1-я Останкинская вступил в конфликт с 58-летним мужчиной. Сбив оппонента с ног, он начал его избивать, а потом начал наносить удары ножом в голову. О том, что стало причиной конфликта, не сообщается.

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