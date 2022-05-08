В Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве и Московской области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра. Предупреждение в российской столице будет действовать до 09:00 9 мая, в Подмосковье — до 12:00 9 мая. Ранее оно было установлено до 21:00 8 мая.

Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна, — указывается в сообщении.

В Московском регионе ожидается сильный ветер, местами будут порывы до 17 м/с.

Жёлтый уровень погодной опасности действует и в других регионах Центрального федерального округа: Ярославской, Костромской, Ивановской, Брянской и Курской областях. Из-за неблагоприятных погодных условий в Иркутской области, Красноярском крае и Тяжинском округе Кемеровской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей европейской части России о заморозках в ближайшие дни. Он отметил, что май будет изменчивым и следует быть готовым к смене периодов похолоданий и потеплений.