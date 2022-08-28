В Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за пожаров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве и Подмосковье продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за возможных пожаров до 29 августа, сообщает Гидрометцентр. По данным метеорологов, в некоторых местах пожарная опасность поднимется до самого высокого, пятого уровня. Также москвичей предупредили, что аномальная жара в столице продлится до вечера 29 августа.

Пожарная опасность. Период предупреждения до 21:00 29 августа. Местами чрезвычайная пожароопасность пятого класса, — сказано в сообщении.

Помимо этого, Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды. Предупреждение об опасности V класса в мегаполисе и области действует до 23:00 мск 28 августа.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что жаркая погода в столице продержится до конца августа. Но потом в одночасье лето сменится осенью. По ее словам, последним самым жарким днем для Москвы станет 30 августа, когда через столичный регион начнёт прорываться холодный атмосферный фронт. Он будет сопровождаться грядой мощных кучево-дождевых облаков, интенсивными ливнями, активными грозами и шквалистым ветром. Температура воздуха понизится до 24–29 градусов.