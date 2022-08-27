В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды, соответствующая информация появилась на сайте Гидрометцентра. Предупреждение об опасности V класса в мегаполисе и области действует до 23:00 мск 28 августа.

Очень высокая температура. Период предупреждения с 12:00 часов 27 августа до 20:00 часов 27 августа, — говорится в сообщении ведомства.

Накануне в Москве был побит температурный рекорд 70-летней давности для 26 августа: в 11.00 воздух прогрелся до плюс 30,3 градусов.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что жаркая погода в столице продержится до конца августа. Но потом в одночасье лето сменится осенью. По ее словам, последним самым жарким днём для Москвы станет 30 августа, когда через столичный регион начнёт прорываться холодный атмосферный фронт. Он будет сопровождаться грядой мощных кучево-дождевых облаков, интенсивными ливнями, активными грозами и шквалистым ветром. Температура воздуха понизится до 24–29 градусов.