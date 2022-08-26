Синоптики назвали 30 августа последним жарким днём для Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что жаркая погода в столице продержится до конца августа. Но потом в одночасье лето сменится осенью, приводят метеопрогноз «Известия».

Сухих дней до конца лета будет уже гораздо меньше, отмечает синоптик.

29–31 августа местами будут собираться кратковременные дожди. За счёт того, что будет больше облаков, пройдут дожди, температура воздуха понизится: в ночные часы она составит порядка 12–17 градусов, а днём — 23–28 градусов,- рассказала Позднякова.

Специалист считает, что последним самым жарким днём для Москвы станет 30 августа. После этого ветер будет уже меняться на западный, температура воздуха продолжит понижаться.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец добавил, что конец недели ознаменуется последними погожими выходными, но уже с 70%-ной вероятностью мозаичных сухих гроз. Утром в пятницу, 26 августа, из-за юго-восточного выноса воздушных масс в столице возможен смог с ухудшением видимости.

В понедельник тоже обойдется без существенных осадков, но из-за натекания облаков станет на пару градусов меньше, на этом субтропический период в Центральной России завершится. В кратчайшие сроки произойдет стремительная смена климатических сезонов, — рассказал Тишковец.

Уже 30 августа через столичный регион начнёт прорываться холодный атмосферный фронт. Он будет сопровождаться грядой мощных кучево-дождевых облаков, интенсивными ливнями, активными грозами и шквалистым ветром. Температура воздуха понизится до 24 — 29 градусов.

Специалист отметил, что 31 августа в регион на фоне скоротечных дождей хлынет первая прохлада, температура днём опустится до 18 — 23 градусов.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что 25 августа в Москве была зафиксирована рекордная за последние 125 лет жара. Температура в столице прогрелась до 34 градусов. Предыдущий рекорд был установлен в 1897 году — тогда была зафиксирована температура воздуха 33,9 градуса выше нуля.