В центре Москвы пошел снег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Москвы 6 мая начал падать снег. Очевидцы поделились кадрами погодного явления, несвойственного преддверию лета. Видеокадры записаны как с улицы и балкона, так и из салона автомобиля.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что 6 мая в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и температурой воздуха до плюс 8 градусов. Столичную погоду в этот день будет формировать тыловая холодная часть циклона, а арктическое вторжение достигнет максимальной фазы.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал, что 7 мая осадки постепенно прекратятся, дневная температура составит плюс 8–10 градусов, а 8 мая потеплеет до 11–13 градусов. При этом 9 мая ожидается до плюс 15 градусов. По его словам, 8 и 9 мая погода будет без осадков.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал о штормовом предупреждении в нескольких российских регионах в связи с заморозками. Так, вплоть до 9 мая в Москве, Подмосковье, Тульской, Калужской, Тверской, Смоленской, Ярославской и Костромской областях в ночные и утренние часы столбик термометра может опуститься до минус 1–6 градусов.