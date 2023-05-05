«Вторжение арктического холода»: синоптик о погоде в майские праздники Синоптик Шувалов предупредил россиян о прохладной погоде в майские праздники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Москвы и Центральной России 6 мая испытают на себе глубокое вторжение арктического холода, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура воздуха опустится ниже 10 градусов, ожидается мокрый снег. Однако в оставшиеся майские праздничные дни потеплеет до 15 градусов.

6 мая — очень неприятный день в центральных областях России, включая Москву и Подмосковье. Температура опустится заведомо ниже 10 градусов днем, ожидается сильный северо-западный ветер и мокрый снег. 7 мая осадки постепенно прекратятся и до 9 мая включительно установится погода без осадков. Дневная температура воздуха 7 мая составит 8–10 градусов тепла, а 8 мая потеплеет до плюс 11–13 градусов, а 9 мая — уже до 15 градусов, — рассказал Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ряде российских регионов прогнозируются заморозки до минус четырех градусов. Он также отметил, что в Краснодарском крае, Ростовской области и в Адыгее пройдут интенсивные осадки.

Также Вильфанд рассказал, что первая декада мая в Москве ожидается прохладной. Потепления можно ожидать не ранее второй декады месяца.