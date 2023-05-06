Москву ждет максимальное арктическое вторжение Синоптик Леус: в Москве 6 мая ожидается облачная погода и до плюс 8 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 6 мая ожидается облачная погода с прояснениями и температурой воздуха до плюс 8 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, погоду 6 мая в столице будет формировать тыловая холодная часть циклона. Арктическое вторжение достигнет максимальной фазы.

В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в Москве — плюс 6–8 градусов, по Московской области — плюс 4–9 градусов, — рассказал Леус.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/c, днем он будет порывистый. Атмосферное давление будет расти, оно составит 755 миллиметров ртутного столба, что превышает норму.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал, что 7 мая осадки постепенно прекратятся, дневная температура составит плюс 8–10 градусов, а 8 мая потеплеет до 11–13 градусов. При этом 9 мая ожидается до плюс 15 градусов. По его словам, 8 и 9 мая будет погода без осадков.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал о штормовом предупреждении в нескольких российских регионах в связи с заморозками. Так, вплоть до 9 мая в Москве, Подмосковье, Тульской, Калужской, Тверской, Смоленской, Ярославской и Костромской областях в ночные и утренние часы столбик термометра может опуститься до минус 1–6 градусов.