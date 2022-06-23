В Москве полицейский вымогал у матери задержанной 1,1 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве полицейский вымогал у матери задержанной 1,1 миллиона рублей, обещая замять дело, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». По его сведениям, таким образом незаконно заработать решил старший лейтенант Николай Радимов. Его уже задержали, ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Как сообщает Telegram-канал, коллеги силовика задержали девушку, которую подозревали в сбыте наркотиков. Мать задержанной была готова на что угодно, только бы ее ребенка освободили. Тогда сотрудник уголовного розыска решил воспользоваться этой ситуацией.

Радимов провел несколько встреч с матерью задержанной девушки. Он встречался с ней в подмосковном торговом центре «Конструктор» и заверял, что сможет замять это дело. Для этого он предлагал заплатить ему больше миллиона рублей.

В итоге мать решилась заплатить всю сумму и перевела Радимову деньги, но девушку из-под стражи так и не освободили. В результате этой ситуацией заинтересовались в ФСБ. Там нашли перевод, который сделала в адрес полицейского женщина. Теперь на сотрудника правоохранительных органов завели уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее стало известно, что Московский гарнизонный военный суд вынес приговор экс-начальнику радиотехнических войск ВКС генерал-майору Андрею Кобану по делу о взятках в размере 16,9 млн рублей. Ему назначено наказание в виде пяти лет колонии строгого режима.