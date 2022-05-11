Москвичам пообещали потепление

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве начнёт усиливаться антициклон, который принесёт потепление, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. Так, 11 мая температура воздуха в столице поднимется до +17°C, день пройдёт без осадков.

В столичном регионе начнёт усиливаться антициклон с запада. Он принесёт нам улучшение погодных условий. В течение дня в небе над столицей облаков станет меньше, осадков мы не ждём, и можно рассчитывать на потепление до плюс 15–17 градусов, — рассказала Волосюк.

Отмечается, что штиля ждать не стоит — скорость северо-западного ветра будет около четырёх — девяти метров в секунду. Атмосферное давление в течения дня достигнет нормальных значений, а ближе к вечеру может понизиться до 743 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей европейской части России о возможных заморозках в мае. Он отметил, что месяц будет изменчивым и следует быть готовым к смене периодов похолоданий и потеплений.