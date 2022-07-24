В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары В Москве 24 июля объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары

Фото: Galina Barbieri/Global Look Press

В Москве объявлен «оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности. он связан с установившейся а регионе жаркой погодой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

«Оранжевый» уровень опасности будет действовать до 18 часов 24 июля. В воскресенье в Москве ожидается температура в районе плюс 30-32 градуса. При этом синоптики подчёркивают, что ждать температурных рекордов в столице в этот день не стоит.

Максимум для 24 июля в Москве был установлен в 2010 году — 36,7 градуса, — уточнили в метеобюро.

Ранее эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин сообщил, что вероятность наступления сорокаградусной жары в Москве не равна нулю. По его словам, столица может повторить судьбу Лондона и столкнуться с изнуряющим зноем.