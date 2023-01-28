В Москве обнаружился острый дефицит дворников Депутат Разворотнева сообщила о нехватке 30-50% дворников в Москве

Москве не хватает 30-50% дворников от общего необходимо числа для уборки городских улиц, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, передает «Говорит Москва». По ее словам, такая тенденция складывается, несмотря на высокие зарплаты в столице в этой сфере. Депутат предложила для решения коммунальной проблемы предоставлять дворникам служебные квартиры.

Сейчас дефицит кадров дворников в Москве от 30 до 50% в разных районах. Их и активно зовут, и зарплаты, мне кажется, для соседних регионов более-менее приличные — 50-70 тысяч может дворник получить за месяц на руки. Но всё равно это недостаточно привлекательно. Мне кажется, здесь надо возвращаться к инструментам, которые были в советские времена. Например, служебная квартира. Ведь за служебную квартиру многие шли, работали — и это не только дворники, — сказала она.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором работники коммунальной службы рушат толстый слой льда с помощью ковша экскаватора. Автор ролика сообщает, что такой способ борьбы со льдом используют в московском районе Выхино-Жулебино. По его словам, ковш ломает не только лед, но и асфальт.

Специфические погодные условия привели к тому, что в некоторых дворах Москвы слой льда стал таким, что разобрать его с помощью ручного инвентаря сложнее обычного. Житель люберецкого ЖК, чтобы обратить внимание на проблему, выложил в Сеть ролик, в котором катается по стихийному катку на коньках.