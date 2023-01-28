Москвич пожаловался на уборку льда небезопасным способом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники коммунальной службы убирают снег в Москве

В социальных сетях появилось видео, на котором работники коммунальной службы рушат толстый слой льда с помощью ковша экскаватора. Автор ролика сообщает, что такой способ борьбы со льдом используют в московском районе Выхино-Жулебино. По его словам, ковш ломает не только лед, но и асфальт.

Вот так борются с гололедом. Вместо того, чтобы вовремя убирать [снег] во дворах, ломают трактором вместе с асфальтом. Пять баллов, — говорит автор видео за кадром.

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На ролике не видно, повреждает ли трактор асфальтовое полотно под толщей льда. Комментаторы отметили, что спецтехнику используют не только в районе Выхино-Жулебино, но и в других районах Москвы.

Специфические погодные условия привели к тому, что в некоторых дворах Москвы слой льда стал таким, что разобрать его с помощью ручного инвентаря сложнее обычного. Житель люберецкого ЖК, чтобы обратить внимание на проблему, выложил в Сеть ролик, в котором катается по стихийному катку на коньках.

Департамент транспорта в Москве заранее предупреждал, что ситуация с гололедом на дорогах столицы будет неблагоприятной в ближайшие дни. 26 января из-за погоды в подмосковном Солнечногорске на трассе М-11 столкнулись 16 автомобилей. Очевидцы сообщали, что в аварию попали фура, бензовоз, пять легковых авто и грузовик.