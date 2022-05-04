В Москве найден мёртвым сооснователь «Кулинарной лавки братьев Караваевых»

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на техническом этаже многоэтажки обнаружили тело бизнесмена Владимира Лякишева. По предварительным данным, он покончил с собой, передаёт Telegram-канал «112».

Предсмертной записки бизнесмен не оставил. Со слов супруги, Лякишев злоупотреблял алкоголем, — говорится в сообщении.

Тело нашла супруга Лякишева. Рядом с трупом лежало ружьё марки Benelli.

Лякишев до 2019 года был совладельцем столичной «Кулинарной лавки братьев Караваевых». В последние несколько лет он развивал ресторанный бизнес, а в феврале 2022-го открыл новую компанию.

Ранее украинский миллиардер Михаил Уотфорд (Михаил Толстошея) был найден мёртвым у себя дома в графстве Суррей в Великобритании. Британская полиция назвала смерть бизнесмена «необъяснимой», но не подозрительной.