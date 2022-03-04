Украинский миллиардер найден мёртвым у себя дома в Великобритании

Украинский миллиардер Михаил Уотфорд (Михаил Толстошея) найден мёртвым у себя дома в графстве Суррей в Великобритании, сообщает издание The Guardian. Британская полиция называет смерть бизнесмена «необъяснимой», но не подозрительной. Один из друзей погибшего рассказал, что Толстошея был очень расстроен из-за спецоперации РФ на Украине.

Расследование обстоятельств смерти продолжается, но в настоящее время не считается, что есть какие-либо подозрительные обстоятельства, — сообщили в полиции.

Михаил Толстошея родился на Украине в 1955 году. Как отмечается, после переезда в Великобританию он изменил свою фамилию на Уотфорд. Сначала он поселился в Лондоне, а затем переехал в Суррей. Основой бизнеса Уотфорда была продажа нефти и газа.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.