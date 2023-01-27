В Москве на станции метро «Бауманская» человек упал с платформы На синей ветке метро в Москве останавливалось движение из-за пассажира, попавшего под поезд

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Станция метро «Бауманская»

В Москве на Арбатско-Покровской линии метро временно было приостановлено движение из-за падения человека с платформы, передает Telegram-канал столичного дептранса. Сейчас движение восстановлено и полностью соответствует будничному графику.

На восточном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — сообщало ведомство.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы уточняет, что инцидент произошел на станции «Бауманская». Пассажир упал под прибывающий поезд. Сейчас он передан медикам для госпитализации.

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