Порядка 50 тысяч человек принимают участие в митинге в поддержку референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях в Москве на Манежной площади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.
На проходящий в Москве митинг «Своих не бросаем!» в поддержку референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях пришли около 50 тыс. человек, — цитирует агентство сообщение ведомства.
На митинге «Своих не бросаем», который прямо сейчас проходит на Манежной площади, выступает SHAMAN. Во время выступления певца участники митинга растянули огромный российский триколор в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Голосование о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении субъектов в состав России проходит с 23 по 27 сентября. В частности, явка избирателей в ЛНР на референдуме о присоединении частично признанной республики к России к вечеру 23 сентября составляет 21,97%. К этому моменту в регионе проголосовали почти 299 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что участников правительственного митинга-концерта «Своих не бросаем» не выпускают с Манежной площади. Журналисты отмечают, что участникам мероприятия не разрешают выйти даже в туалет. Полицейские требуют подождать хотя бы час. Территория оцеплена полностью.