В Москве на митинг в поддержку референдумов собрались 50 тысяч человек

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Россия. Москва. Участники митинга «Своих не бросаем»

Порядка 50 тысяч человек принимают участие в митинге в поддержку референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях в Москве на Манежной площади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

На проходящий в Москве митинг «Своих не бросаем!» в поддержку референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях пришли около 50 тыс. человек, — цитирует агентство сообщение ведомства.

На митинге «Своих не бросаем», который прямо сейчас проходит на Манежной площади, выступает SHAMAN. Во время выступления певца участники митинга растянули огромный российский триколор в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Голосование о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении субъектов в состав России проходит с 23 по 27 сентября. В частности, явка избирателей в ЛНР на референдуме о присоединении частично признанной республики к России к вечеру 23 сентября составляет 21,97%. К этому моменту в регионе проголосовали почти 299 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что участников правительственного митинга-концерта «Своих не бросаем» не выпускают с Манежной площади. Журналисты отмечают, что участникам мероприятия не разрешают выйти даже в туалет. Полицейские требуют подождать хотя бы час. Территория оцеплена полностью.