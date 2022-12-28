В Москве мигрант с ножом украл из магазина пять рыбин и масло

В Москве задержали вооруженного ножом 24-летнего мигранта, который украл в магазине на улице Молостовых пять рыбин и шесть упаковок масла, сообщает пресс-служба МВД. Мужчине грозит наказание по статье «Разбой».

Сотрудники магазина заметили, как мужчина прячет товар под куртку.

Сотрудники службы охраны сделали ему замечание, на что мужчина не отреагировал и попытался выйти из помещения с неоплаченными товарами. Работники магазина попытались его остановить, но мужчина стал угрожать им ножом, — рассказала сотрудница полиции.

Мигранта задержала полиция, его заключили под стражу.

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