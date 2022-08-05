В Москве мастер барбершопа пырнул ножницами начальника Сотрудник московского барбершопа BarbarossA пырнул своего начальника в живот ножницами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичном барбершопе BarbarossA на Рублевском шоссе 18-летний мастер по имени Ильяс пырнул ножницами 26-летнего администратора салона Анвара, сообщает Telegram-канал Mash. Уточняется, что подчиненный регулярно получал штрафы за опоздание на работу и мелкие оплошности, вроде беспорядка на рабочем месте, но после очередного взыскания не выдержал и полез в драку.

В публикации говорится, что в помещении сцепившихся разняли коллеги, после чего драка переместилась на улицу, где Ильяс и пырнул Анвара прихваченными с собой ножницами. Пострадавшего увезли на скорой в больницу, а с барбером теперь работают правоохранительные органы. О состоянии здоровья потерпевшего не сообщается.

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