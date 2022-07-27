В Новосибирске задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирске задержали подозреваемого в жестоком убийстве 17-летней девушки, пишет Telegram-канал «112». По его данным, 27-летний мужчина находился в 28 километрах от места убийства. По информации канала, он ранее уже был судим. Сейчас подозреваемый находится на допросе у следователя.

По предварительным данным, мотивом преступления могла стать ревность. Момент расправы попал на видеорегистратор. Мужчина напал на девушку в микрорайоне Нижняя Ельцовка. Он нанес жертве примерно 13 ударов ножом, после чего сбежал с места преступления. Девушка умерла до приезда скорой.

На кадрах видно, что все произошло на глазах у очевидца, однако он побоялся подойти к вооруженному мужчине и защитить девушку. Отмечается, что жертва и преступник раньше состояли в отношениях.

Ранее в туалете на железнодорожной станции в подмосковном Нахабино было найдено тело убитой девушки. Предварительной причиной смерти называется удушение. Полицейским удалось задержать подозреваемого, им оказался ранее судимый мужчина.