В Новосибирске арестовали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советский районный суд Новосибирска арестовал Хушнуда Хомроева, подозреваемого в убийстве студентки на глазах у очевидцев, передает NGS.RU. Он останется под стражей на два месяца.

Избрать в отношении Хамроева Хушнуда меру... пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 27 сентября 2022 года, — огласила вердикт судья.

В разговоре с журналистами Хомроев сказал, что очень любил погибшую и раскаивается в случившемся. На вопрос, почему мужчина пытался сбежать из страны и не сдался полиции, он ответил: «Мне надо было гулять».

По данным следствия, Хомроев нанес 17-летней девушке 15 ножевых ранений — момент нападения попал на камеру видеорегистратора. Девушка умерла до приезда скорой помощи.

Известно, что подозреваемый и жертва состояли в отношениях, которые нельзя назвать благополучными. Как ранее сообщила мать погибшей девушки, семья много раз обращалась к правоохранителям по поводу угроз в адрес студентки от мужчины, но никакой реакции не было. Кроме того, в одном из заявлений сообщалось о телесных повреждениях несовершеннолетней — было возбуждено дело по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои», однако результаты судебно-медицинской экспертизы не поступали. По факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Ранее психиатр Александр Федорович в разговоре с NEWS.ru объяснил жестокость убийцы студентки. По его мнению, преступник находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения либо страдал от психического расстройства. Кроме того, причиной агрессии могла стать ревность и провокации жертвы.