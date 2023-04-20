В Москве машина сбила двух пешеходов на «зебре»

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На Первомайской улице в Москве машина сбила двух пешеходов на «зебре», сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Водитель автомобиля поворачивал налево и не заметил двух человек, переходящих дорогу. О состоянии пострадавших не сообщалось.

На Первомайской улице в районе дома 42 произошло ДТП с участием автомобиля и двух пешеходов, пересекавших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. На месте работают оперативные службы города, — указано в сообщении.

20 апреля 16-летний водитель на автомобиле Mercedes въехал в девять припаркованных машин в Краснодаре на улице Семеренко. По данным ГИБДД, в ДТП никто не пострадал. В отношении несовершеннолетнего составлены административные протоколы за управление машиной без прав и за отсутствие страховки, по первому протоколу ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, по второму — штраф в размере 500 рублей.

17 апреля по меньшей мере восемь человек пострадали в массовом ДТП с участием грузовика на севере Санкт-Петербурга. Грузовик вылетел на полосу встречного движения, а затем на тротуар, перед этим протаранив несколько машин. Сообщалось, что столкнулись 11 автомобилей.