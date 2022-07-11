В Москве застрелили сотрудницу микрозаймовой организации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одном из столичных офисов «Viva деньги» киллер застрелил 51-летнюю сотрудницу Ирину Глушаченкову, сообщили в прокуратуре Москвы. Известно, что мужчина ворвался в помещение, выстрелил, предположительно, из пистолета с глушителем женщине в лицо и некоторое время рылся в шкафах.

Утром 11 июля в помещении коммерческой организации на ул. Кожевнической обнаружено тело 51-летней женщины — сотрудницы организации с огнестрельными ранениями, — говорится в сообщении.

Накануне вечером сын убитой не дождался ее дома с работы и обратился в полицию. Утром 11 июля Глушаченкову обнаружили мертвой в офисе.

Личность преступника не установлена. По данным Telegram-канала «112», киллер был в кепке, на лице — медицинская маска, при себе имел рюкзак.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по двум статьям: ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Ранее в подмосковной Апрелевке задержали мужчину, стрелявшего из окна дома. Хулиган заявил, что использовал холоcтые патроны.