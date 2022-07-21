В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень опасности из-за ожидающейся в течение дня грозы и порывистого ветра. Как сообщается на сайте Гидрометцентра, предупреждение будет действовать до 21:00 21 июля.

«Желтый» — погода потенциально опасна. Местами гроза. Ветер: при грозе порывы до 17 метров в секунду, — говорится в сообщении.

При этом в столице будет достаточно тепло, воздух прогреется до 22 градусов. В Подмосковье температура будет варьироваться от +17 до +22 градусов. Также прогнозируются сильные дожди.

Ранее стало известно, что после гроз в Москве установится жаркая погода. Также в столице будет повышаться давление, москвичам советуют следить за своим состоянием.